РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 фев. Свыше 20 спортсменов приняли участие в турнире по воркауту, который провели в Подольске ко Дню защитника Отечества, сообщил «РИАМО в Подольске» вице-президент Федерации воздушно-силовой атлетики Московской области Владислав Востриков.

В понедельник на территории школы паркура Gibbon прошел ежегодный турнир по воздушно-силовой атлетике, посвященный Дню защитника Отечества. Спортсмены соревновались в дисциплине воркаут-фристайл в двух возрастных категориях: младше 18 лет и старше 18 лет.

«К сожалению, провести соревнования еще и в дисциплине троеборье невозможно, так как зал, в котором проходит турнир, не предназначен для этого. В частности, нет необходимых для этой дисциплины снарядов», - сказал Востриков.

Он пояснил, что участникам турнира было необходимо выполнить динамичные элементы на турнике. Всего соревнования собрали свыше 20 спортсменов из Подольска, Москвы, Королева и Тулы. Подольск представляли более 10 ребят.

«Хочу поздравить всех жителей округа с Днем защитника Отечества и призвать заниматься спортом, развиваться и вести здоровый образ жизни», - заключил Востриков.