РИАМО - 22 фев. Памятный знак 18-й дивизии Московского народного ополчения откроют в столице 2 марта по адресу: Ленинградский проспект, дом 27, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
«Тема Великой Отечественной войны и защитников Родины священна для нашего народа. Для столицы история Московского народного ополчения - личная гордость, боль и память», - написал Шапошников в Instagram.
По его словам, в городе действует программа «Памяти Московского народного ополчения», которая призвана достойно сохранить память о бойцах народного ополчения. В реализации мероприятий программы активно участвуют ветераны и общественники.
Кроме того, в столице планируют выпустить второй том книги «Московская битва. День за днем».
Годовщина начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой отмечается 5 декабря. Битва за Москву является переломным моментом Великой Отечественной войны. В ходе сражений силы вермахта понесли крайне серьезные потери, а советские войска одержали первую стратегическую победу над немецко-фашистскими захватчиками.
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