РИАМО - 22 фев. Памятный знак 18-й дивизии Московского народного ополчения откроют в столице 2 марта по адресу: Ленинградский проспект, дом 27, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Тема Великой Отечественной войны и защитников Родины священна для нашего народа. Для столицы история Московского народного ополчения - личная гордость, боль и память», - написал Шапошников в Instagram.

По его словам, в городе действует программа «Памяти Московского народного ополчения», которая призвана достойно сохранить память о бойцах народного ополчения. В реализации мероприятий программы активно участвуют ветераны и общественники.

«В 2020 году сформирован общественный оргкомитет по проведению мероприятий к 80-летию начала формирования МНО и Битвы за Москву. Есть план памятных мероприятий, в том числе — торжественное открытие памятных знаков 18-й и 21-й дивизиям ополчения, работы по установке которых уже завершены», - добавил Шапошников.

Кроме того, в столице планируют выпустить второй том книги «Московская битва. День за днем».

Годовщина начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой отмечается 5 декабря. Битва за Москву является переломным моментом Великой Отечественной войны. В ходе сражений силы вермахта понесли крайне серьезные потери, а советские войска одержали первую стратегическую победу над немецко-фашистскими захватчиками.