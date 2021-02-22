РИАМО - 22 фев. Движение поездов МЦД-2 возобновили на участке Рижская - Курская в столице, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Временно они могут следовать со сниженной скоростью», - говорится в сообщении.

Ранее на втором Московском центральном диаметре, а также Курском и Рижском направлениях МЖД задерживались в пути несколько поездов. Электрички МЦД-2 доезжали до Рижской со стороны Нахабина и до Курской со стороны Подольска.

Пассажирам рекомендовали пользоваться метрополитеном и наземным транспортом.