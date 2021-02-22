РИАМО - 22 фев. Правительство Московской области поддержало перевод транзитных грузовиков массой свыше 12 тонн на ЦКАД и бесплатные дороги А-107 и А-108, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Изначально правительства Подмосковья и Москвы ввели ограничения для фур на 20-21 февраля. За два дня на региональных дорогах не было зафиксировано притока грузового транспорта, а на МКАД интенсивность движения большегрузов снизилась от 37% до 49%. На загруженность дорог не повлиял и снегопад.

«Согласно анализу данных с комплексов фотовидеофиксации, а также на основании статистики проездов под рамками свободного потока на ЦКАД, прирост грузового трафика на участках А-107 составил от 8 до 16%, бесплатном участке ЦКАД - до 46%, а на скоростных платных участках ЦКАД вырос до 80%», - говорится в сообщении.

При этом увеличения количества дорожных заторов не зафиксировано. Более того, с переносом транзита на ЦКАД нагрузка на региональные дороги Подмосковья в ближней к МКАД зоне снизилась.

«В связи с этим мы считаем продление запрета на проезд транзитных фур по МКАД и направление их на ЦКАД или бесплатные альтернативы (А-108 и А-107) оправданной мерой, подтвердившей свой однозначно положительный эффект», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он подчеркнул, что такая мера позволит обеспечить комфортное и безопасное передвижение для жителей всего Московского региона.

В то же время ограничения не касаются следующего в Подмосковье и Москву грузового транспорта с уже оформленным пропуском. Таким образом, решение о переносе трафика на ЦКАД не скажется на поставке пищевых и прочих необходимых для жизнеобеспечения Московского региона продуктов, поставки осуществляются в штатном режиме.

Проверить пропуск можно по ссылке или по телефону 3210. По всем вопросам можно обращаться по номеру горячей линии подмосковного Минтранса: 8 (495) 228-19-19 или по номерам контакт-центра «Московский транспорт»: 8 (495) 539-54-54 и 3210 (с мобильного).

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