РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 фев. Праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества пройдет 23 февраля в парке имени Талалихина в Подольске, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«В парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина 23 февраля в 14:00 состоится праздничный концерт «Служить Отчизне суждено тебе и мне», посвященный Дню защитника Отечества, с участием эстрадных исполнителей», - говорится в сообщении.

Кроме того, с 10:00 до 16:00 в парке будет идти трансляция песен на военную тематику.