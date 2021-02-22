РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 фев. В Подольске детям из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, вручили спортивный инвентарь в рамках благотворительной акции «Спорт каждый день», сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

В рамках акции с 8 по 21 февраля сторонники «Единой России» и молодогвардейцы организовали сбор нового инвентаря для зимних видов спорта. Подарки предназначались для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«В школе №18 имени Подольских курсантов на днях прошло спортивное мероприятие среди учащихся. В завершение соревнований детям вручили спортивный инвентарь, который приобрели активисты МГЕР и неравнодушные граждане», - сказала замглавы администрации Подольска по вопросам социальных коммуникаций и молодежной политике Татьяна Ропот.