РИАМО - 22 фев. Пожар площадью 800 квадратных метров произошел в здании кафе в Высоковске подмосковного городского округа Клин, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

«В 12:04 поступил сигнал о пожаре в кафе по адресу: городской округ Клин, город Высоковск, улица Ленина, дом 5. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось сильное задымление внутри здания, дым из-под кровли», - сказал собеседник агентства.

На момент возгорания людей в здании не было. В 14:06 пожар удалось локализировать на площади 800 квадратных метров, в 14:53 пожарные ликвидировали открытое горение.