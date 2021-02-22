РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 фев. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина наградила победителей лыжной гонки, прошедшей в музее-усадьбе «Архангельское», передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Первые в XXI веке лыжные гонки на территории «Архангельского» состоялись в понедельник. В соревнованиях приняли участие спортсмены в возрасте от 4 до 83 лет. Они бежали классическим стилем дистанции от 500 метров до 8 километров.

«Сегодня впервые проходит «Лыжня в «Архангельском». Мне кажется, само место обязывает, чтобы здесь все время бурлила жизнь и проходили в том числе красивые зимние мероприятия», - сказала Хаймурзина.

Глава муниципалитета поздравила победителей и отметила, что самыми активными участниками соревнований стали дети.

Хаймурзина также добавила, что в праздничные выходные Красногорск стал местом проведения ряда спортивных состязаний. Так, на лыжном стадионе прошла традиционная «Красногорская лыжня», на стадионе «Зоркий» состоялся спортивный праздник, приуроченный ко Дню защитника Отечества.

«Всем желаю здоровья, счастья. Приезжайте в Красногорск! У «Лыжни в «Архангельском», уверена, большое будущее», - заключила Хаймурзина.