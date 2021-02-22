РИАМО - 22 фев. Около 100 пожарных-спасателей и добровольцев будут обеспечивать безопасность в Москве на мероприятиях, посвященных празднованию Дня защитника Отечества, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«Главным управлением МЧС России по Москве совместно с органами исполнительной власти города реализуется комплекс мер по обеспечению безопасности в период проведения мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества», - говорится в сообщении.

Для этих целей задействуют свыше 100 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев, а также 11 единиц техники, в том числе один катер.

На площадках, с которых будут запускать праздничные салюты, уже провели профилактические обследования. С теми, кто отвечает за пожарную безопасность, провели инструктаж.

Свыше 300 единиц пожарно-спасательной и специальной техники и 1,2 тысячи человек будут нести дежурство для ликвидации последствий возможных происшествий.

«Силы и средства Главного управления МЧС России по Москве готовы к выполнению задач по обеспечению безопасности и оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и пожары», - заключается в сообщении.