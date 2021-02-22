РИАМО - 22 фев. Главное следственное управление СК РФ по Московской области обнародовало видео с места пожара в подмосковной деревне Пешково, в результате которого погибли двое взрослых и двое малолетних детей.

В ролике видно, что небольшой деревянный дом выгорел полностью. На месте происшествия работают следователи.

Пожар в частном доме в деревне Пешково Богородского округа вспыхнул около 8 часов утра, ликвидировать огонь удалось в 12:54. На месте нашли останки четырех человек, еще одна малолетняя девочка госпитализирована. Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, также назначена прокурорская проверка.