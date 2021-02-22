РИАМО - 22 фев. Несколько поездов задерживаются на втором Московском центральном диаметре, а также на Курском и Рижском направлениях МЖД, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
В настоящий момент принимаются все меры для того, чтобы ввести движение поездов в график.
Пассажирам порекомендовали пользоваться метрополитеном и наземным транспортом. Также необходимо следить за объявлениями на платформах и сверяться с расписанием в мобильном приложении.
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