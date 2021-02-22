РИАМО - 22 фев. Чтобы посетить один из читальных залов Главархива, в него необходимо очно записаться, предъявив документ удостоверяющий личность, там можно поработать с официальными бумагами или личными материалами знаменитых москвичей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Чтобы посетить читальный зал, в него нужно записаться. Для этого нужно прийти в Главархив с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, — временным удостоверением личности, военным билетом, видом на жительство», - говорится в сообщении.

Для этого даже не нужна московская регистрация. В некоторых случаях посетителю необходимо предоставить документы, подтверждающие полномочия работать с запрашиваемой категорией документов.

Также при оформлении читательского билета необходимо написать заявление, заполнить анкету пользователя и дать согласие на обработку персональных данных. Тем, кого отправили в Главархив по работе, придется предоставить официальное письмо.

Для тех, кому необходимо работать с научно-технической документацией, нужно предоставить документы, подтверждающие их полномочия на получение документированной информации по объектам недвижимого имущества, находящегося в собственности города, а также федеральной, муниципальной или частной собственности.

В ведомстве работают три читальных зала с разной специализацией.

Первый читальный зал с документами организаций, учреждений, предприятий, созданных до и после 1917 года, находится по адресу: улица Профсоюзная, дом 80.



Зал с материалами из личных собраний, копиями документов до 1917 года на микропленках, научно-технической документацией Москвы находится на улице Профсоюзная, дом 82, корпус 1.



А зал с кино-, фото- и аудиодокументами, архивными материалами по общественно-политической истории Москвы находится по адресу: Международная улица, дом 10, строение 4.