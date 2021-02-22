РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 фев. Открытые традиционные соревнования по лыжным гонкам памяти Героя России Александра Монетова в Подольске перенесли с 23 февраля на 7 марта из-за погодных условий, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Традиционные соревнования по лыжным гонкам памяти героя России Александра Монетова в поселке Дубровицы Подольска переносятся с 23 февраля на 7 марта в связи с неблагоприятными погодными условиями и в соответствии с правилами, утвержденными приказом Минспорта России», - говорится в сообщении.

Состязаться будут на дистанциях 1, 2, 3 и 5 километров. Победителей и призеров во всех возрастных группах наградят грамотами, кубками, призами и медалями комитета по физической культуре и спорту администрации округа. Самые юные и возрастные участники, а также самая спортивная семья получат грамоты и призы.

Монетов – Герой Российской Федерации, этим званием он награжден посмертно. Он родился в поселке Дубровицы Подольска Московской области в 1972 году, трудился оперуполномоченным управления по борьбе с организованной преступностью ГУВД Свердловской области. В 1995 году при уничтожении одной из террористических групп Дудаева в Чечне убил нескольких террористов, закрыл своей грудью пулемет, тем самым спас жизнь товарищей.