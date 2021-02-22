РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 фев. Спортсменка-инструктор из Подольска завоевала золотую медаль на первенстве России по лыжным гонкам в Тюмени, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

«На днях, 21 февраля, в заключительный день соревнований первенства России среди молодежи 21-23 года, которые проходили в Тюмени, спортсмен-инструктор спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам Подольска Кристина Кускова завоевала золотую медаль», - говорится в сообщении.

Подольская спортсменка победила на дистанции в 15 километров свободным стилем. Ее уже поздравили с победой и пожелали новых успехов.

Ранее Кускова стала обладателем бронзовой медали в гонке на 10 километров классическим стилем.