РИАМО - 22 фев. В Москве коммунальная техника начала сплошное механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства столицы.

Работы начались в 15:00. После подметания будет проведена противогололедная обработка.

«Просим водителей быть внимательнее на дорогах, с пониманием относиться к работе городских служб, не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники», - говорится в сообщении.

В столице подготовились к предстоящим рекордным морозам, которые, согласно прогнозам синоптиков, придутся на 23 февраля. В столице будут дежурить 1,5 тысячи аварийных бригад.