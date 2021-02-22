РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 фев. В СНТ «Зеленая зона» подмосковных Люберец накануне сгорел садовый дом, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«21 февраля в 20:35 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в садовом доме на участке 671 в городском округе Люберцы, СНТ «Зеленая зона». В 22:34 - ликвидация пожара», - говорится в сообщении.

В тушении участвовали 3 единицы техники, 11 человек.

За минувшие сутки в регионе произошло 43 пожара.