РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 фев. Прокуратура Московской области передала в суд уголовное дело об убийстве двух человек в Подольске, обвиняемый содержится под стражей, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

«Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей», - говорится в сообщении.

По версии следствия, 14 июля 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире в городском округе Подольск, в ходе ссоры нанес двум знакомым удары ножом. От полученных повреждений потерпевшие скончались.