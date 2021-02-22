РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 фев. В подмосковных Котельниках провели лыжные гонки, в них приняли участие порядка 100 человек, сообщил глава округа Сергей Жигалкин.

Соревнования «Томилинская лыжня» прошли накануне.

«Дорогие друзья, я рад, что на «Томилинской лыжне» нас собралось более 100 участников. Самыми искренними были, конечно же, эмоции младших спортсменов и их родителей», - написал Жигалкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Участники забега должны были пройти один круг лыжной трассы протяженностью примерно 3,2 километра. После финиша каждому вручили на память медаль.

Он добавил, что зима в Подмосковье - это время, когда каждый может найти себе развлечение по душе, независимо от возраста и интересов. По словам Жигалкина, власти Котельников стараются создавать в округе все условия для любителей активного зимнего отдыха.



«Спасибо всем, кто вышел на трассу лыжной гонки и мотивирует окружающих своим примером заниматься спортом», - заключил Жигалкин.