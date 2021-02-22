РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 фев. В гонках на квадроциклах в подмосковных Люберцах приняли участие порядка 50 человек, сообщил журналистам главный судья соревнований Сергей Комолов.

Соревнования проходят на Кореневском карьере.

«Организатором соревнований является клуб любителей квадротехники АТВ «Малахоffка». В соревнованиях участие приняли около 50 человек, причем не только из Подмосковья, но и других регионов», - сказал Комолов.

Помимо взрослых, прошли также детские заезды. Дети проходили небольшую кольцевую трассу на скорость. Взрослые проезжали заснеженную трассу на замерзшем карьере.

Победителей соревнований наградят кубками.