РИАМО - 22 фев. Городские службы Москвы, а также энергетический комплекс готовы к работе в условиях экстремальных температур, готовы к дежурству аварийные бригады, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства столицы.

Согласно прогнозам синоптиков, ночью и утром 23 февраля в столице ожидаются рекордные за последние 65 лет морозы — температура может упасть до минус 26-28 градусов.

«Для бесперебойной работы всех систем и объектов жизнеобеспечения города на всех предприятиях Комплекса городского хозяйства продолжается круглосуточное дежурство ответственных лиц и ремонтного персонала», - говорится в сообщении.

Во время морозов дежурить в Москве будут более 1,5 тысяч аварийных бригад. Также подготовлены 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения, мобильные котельные, сформирован запас резервного топлива.

Теплоснабжение на сегодняшний день осуществляется в штатном режиме. Температура теплоносителя в системе отопления Москвы остается максимальной – 130 градусов.

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