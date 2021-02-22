РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 фев. В СНТ «Горняк» в Люберцах в понедельник потушили возгорание в хозяйственной постройке, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«22 февраля в 0:47 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в городском округе Люберцы, СНТ «Горняк». В 02:00 - ликвидация пожара», - говорится в сообщении.

В тушении участвовали 3 единицы техники, 11 человек.

За минувшие сутки в регионе произошло 43 пожара.