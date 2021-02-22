РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 фев. В Подольске максимальная толщина льда на реке Пахре в понедельник составила 30 сантиметров, на Гнилуше – 60 сантиметров, замер проводился в рамках месячника «Тонкий лед», сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ Московской области «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье продолжается социально-профилактическая акция «Тонкий лед», проводимая спасательными формированиями противопожарно-спасательной службы Московской области (ГКУ МО «Мособлпожспас»). В понедельник дежурными сменами спасателей профилактическими мероприятиями в акваториях рек Пахра и Гнилуша был охвачено 10 человек.

«На ледяной наст Пахры в черте Подольска, как и на поверхность Гнилуши в районе Житнево, вышло по 5 человек. В отдельных местах промера толщины льда на Пахре его величина составила 30 сантиметров, максимальное значение в 60 сантиметров толщины установлено вдоль береговой черты деревни Житнево на Гнилуше. Происшествий или несчастных случаев в районах выезда спасательных формирований Подольского территориального управления (ТУ) не выявлено», - говорится в сообщении.

Продолжается раздача населению листовок с информационно-предупредительным содержанием.