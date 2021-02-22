РИАМО - 22 фев. Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова скончалась в Москве в понедельник в возрасте 74 лет, сообщает ТАСС.

«Екатерина Градова умерла. Мы очень огорчены, это очень большая потеря», - сказала директор Гильдии актеров Союза кинематографистов Валерия Гущина.

Градова снялась в культовых советских фильмах «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя».​

Екатерина Градова родилась в 1946 году в Москве. Закончила Школу-студию МХАТ. Звание заслуженной артистки РСФСР получила в 1983 году.

Градова была замужем за известным советским актером Андреем Мироновым, в браке родилась дочь Мария, которая стала известной кино- и театральной актрисой.

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