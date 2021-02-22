РИАМО - 22 фев. Предстоящей ночью в Москве ожидается до минус 28 градусов, в такой мороз автомобилистам необходимо убедиться в исправности аккумуляторов, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Рекомендуем заранее проверять аккумуляторы автомобилей и быть особенно внимательными на дорогах», - говорится в сообщении.

Согласно данным синоптиков, 23 февраля в Москве ожидается рекордный за последние 65 лет мороз, температура в городе опустится до минус 27 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 1-6 метров в секунду.

Атмосферное давление в праздничный день вырастет до 768 миллиметров ртутного столба, что на 23 единицы выше нормы. Давление в столице также может установить новый рекорд.

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