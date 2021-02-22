РИАМО - 22 фев. Депутаты Госдумы предложили отнести публичную клевету на ветеранов Великой Отечественной войны к одной из форм реабилитации нацизма, сообщает ТАСС.

«Мы предлагаем отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. И установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества», - сказала вице-спикер Госдумы, одна из авторов инициативы Ирина Яровая.

Соответствующие поправки внесут ко второму чтению законопроекта о защите исторической памяти. Изменения коснутся уголовного и административного законодательства для юрлиц.

Яровая напомнила, что в России уже установлена ответственность за распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах. Ответственность за унижение чести и достоинства ветеранов ВОВ, оскорбление памяти защитников Отечества пока не введена.

Ранее столичный мировой суд приговорил оппозиционера Алексея Навального к штрафу в размере 850 тысяч рублей за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. В прошлом году блогер опубликовал в Telegram и Twitter высказывания, порочащие честь и достоинство ветерана.