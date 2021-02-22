РИАМО - 22 фев. Последствия аварии с участием трех автомобилей ликвидировали на Ленинградском шоссе в Москве, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Ранее в районе дома №15 столкнулись три автомобиля в правом, среднем и левом рядах.
«Проезжая часть освобождена», - говорится в сообщении.
Из-за аварии движение транспорта в сторону центра Москвы было затруднено на протяжении 1,3 километра.
Общая загруженность дорог в городе оценивается в 3 из 10 возможных баллов.
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