РИАМО - 22 фев. Грядущей ночью температура воздуха в Москве может опуститься ниже отметки в минус 22,2 градуса, в таком случае эта ночь окажется самой морозной с начала февраля, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Пока самая холодная ночь февраля в Москве отмечалась 16 числа, когда на метеостанции ВДНХ температура понизилась до минус 22,2 градуса. Но, возможно, что грядущая ночь выбьется по морозам в лидеры», - говорится в сообщении.

По словам синоптиков, морозная ночь ожидает жителей столицы и в среду - ожидается до минус 20-25 градусов.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИАМО, что климатическая весна в столичном регионе ожидается в конце марта. Снег при этом может полностью растаять в первые дни апреля.