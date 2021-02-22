РИАМО - 22 фев. Ногинская городская прокуратура проводит проверку по факту гибели четырех человек в результате пожара в частном доме в деревне Пешково Богородского округа, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

«По имеющейся информации, возгорание произошло в частном жилом доме. В результате пожара погибли двое взрослых и двое малолетних детей. Еще одна малолетняя девочка госпитализирована», - сказали в пресс-службе.

Прокуратура установит причины и условия произошедшего, а также даст правовую оценку действиям ответственных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних.

Пожар в одном из частных домов в деревне Пешково вспыхнул около 8 часов утра. Жилой дом площадью 64 квадратных метра сгорел полностью, ликвидировать огонь удалось в 12:54.

Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. По факту произошедшего также проводится доследственная проверка.

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