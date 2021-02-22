РИАМО - 22 фев. Ногинская городская прокуратура проводит проверку по факту гибели четырех человек в результате пожара в частном доме в деревне Пешково Богородского округа, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
Прокуратура установит причины и условия произошедшего, а также даст правовую оценку действиям ответственных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних.
Пожар в одном из частных домов в деревне Пешково вспыхнул около 8 часов утра. Жилой дом площадью 64 квадратных метра сгорел полностью, ликвидировать огонь удалось в 12:54.
Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. По факту произошедшего также проводится доследственная проверка.
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