РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 фев. На старт первых лыжных гонок на территории музея-усадьбы «Архангельское» вышли 350 спортсменов, сообщила главный судья соревнований Ирина Артамонова.

«Для участия в лыжных гонках зарегистрировались 350 лыжников. Самому младшему участнику 4 года, старшему - 83 года», - сказала Артамонова.

Лыжные соревнования на территории «Архангельского» в 21 веке проводят впервые. Спортсмены выступают в 16 возрастных категориях. Всех на финише ждут сладкие подарки, а победителей - памятные призы, в том числе абонементы на посещение музея-усадьбы.

Покататься на лыжне на территории бывшей княжеской усадьбы можно и вне соревнований. Для этого достаточно приобрести билет в парк. Нужно учитывать, что на территории нет проката инвентаря, так что лыжи необходимо привозить с собой.