РИАМО - 22 фев. Парламентские партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» заявили о завершении процесса объединения, сообщает Федеральное агентство новостей.

В понедельник в столице проводится съезд, в ходе которого объединение партий на базе «Справедливой России» оформят юридически.

«Предполагается внесение соответствующих изменений в устав СР», - говорится в сообщении.

В партии «Патриоты России» заявили о ликвидации перед объединением с СР и партией «За правду».

В ходе съезда также прошло голосование, в ходе которого было выбрано новое название объединенной политической партии. Она будет называться «Социалистическая партия «Справедливая Россия — Патриоты за правду».​