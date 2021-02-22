РИАМО - 22 фев. С отступлением пандемии коронавируса культурная жизнь в столице набирает обороты, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«С 22 января открыты 86 музеев, в театрах идут премьерные спектакли. Правила посещения все еще строгие: надо носить маски, заполнять залы только наполовину. Но настроение уже совсем другое. Ждем яркую, насыщенную культурными событиями весну», - написал Собянин в Instagram.

Он подчеркнул, что во время пандемии люди искусства очень скучали по своей работе и зрителям. Горожане тоже очень ждали открытия культурных площадок.

С начала пандемии в Москве зафиксировали 969 557 случаев заражения коронавирусом. Сейчас в городе проходит массовая вакцинация населения от Covid-19.

Ранее Собянин назвал статистику по выявляемости коронавирусных больных в Москве обнадеживающей.

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Текстовая трансляция

22 ФЕВРАЛЯ

- Более 80 столичных музеев принимают посетителей после «коронавирусного» перерыва, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин:

«С 22 января открыты 86 музеев, в театрах идут премьерные спектакли. Правила посещения все еще строгие: надо носить маски, заполнять залы только наполовину. Но настроение уже совсем другое. Ждем яркую, насыщенную культурными событиями весну», - написал Собянин в Instagram.

- 1658 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего с начала пандемии в городе выздоровели 886 273 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 12 604 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 728 больных. В Москве - 1723.