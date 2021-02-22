РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 фев. Тройное ДТП произошло на Большой Серпуховской улице в подмосковном Подольске, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец аварии.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник около 11:20.
«За эстакадой (у ж/д платформы Кутузовская) на Большой Серпуховской улице столкнулись три автомобиля. Авария не сильная, но на эстакаде из-за этого была пробка. Также дорога была скользкой», - сказал очевидец.
Как сообщил сотрудник ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск, в данном ДТП столкнулись три автомобиля. Никто не пострадал.
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