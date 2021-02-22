РИАМО - 22 фев. Доследственную проверку проводят в Богородском округе по факту гибели четырех человек, в том числе двоих детей, при пожаре в частном доме, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.
Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. На месте пожара идут поиски останков остальных членов семьи.
По факту произошедшего организована проверка, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
По информации ГУ МЧС России по Московской области, жилой дом площадью 64 квадратных метра сгорел полностью. Ликвидировать огонь удалось в 12:54. К тушению пожара привлекли 27 человек и девять единиц техники.
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