РИАМО - 22 фев. Доследственную проверку проводят в Богородском округе по факту гибели четырех человек, в том числе двоих детей, при пожаре в частном доме, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«22 февраля 2021 года около 8 часов утра в одном из частных домов в деревне Пешково, где проживала семья с тремя несовершеннолетними детьми, произошло возгорание. В ходе тушения и осмотра места происшествия обнаружены обгоревшие фрагменты тел двух человек, кроме того, с места тушения госпитализирована в больницу восьмилетняя девочка», - говорится в сообщении.

Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. На месте пожара идут поиски останков остальных членов семьи.

По факту произошедшего организована проверка, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По информации ГУ МЧС России по Московской области, жилой дом площадью 64 квадратных метра сгорел полностью. Ликвидировать огонь удалось в 12:54. К тушению пожара привлекли 27 человек и девять единиц техники.

Видео с места смертельного пожара в Богородском округе>>