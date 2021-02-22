РИАМО - 22 фев. В столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково, а также в подмосковном Жуковском отменили и задержали 19 прилетов и вылетов, следует из сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Внуково задержали 5 рейсов, 3 отменили. В Домодедове задержано 7 рейсов, еще 2 отменены. В аэрогавани Шереметьево задержан 1 рейс.

Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там отменили 1 рейс.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпанией или организацией, обслуживающей аэропорт, непосредственно в воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 минут и выше.

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