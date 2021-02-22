РИАМО - 22 фев. МЧС разослало жителям Московской области СМС-сообщения с предупреждением о сильном морозе предстоящей ночью, передает корреспондент РИАМО.
«ФГБУ «ЦУГМС»: ночью 22 и утром 23 февраля в Московской области ожидается мороз с минимальной температурой воздуха до минус 30-25 градусов, местами до минус 34 градусов. Будьте осторожны», - говорится в сообщении.
В случае необходимости следует звонить по номерам: 01, 101, 112.
Ранее синоптики сообщили, что 23 февраля в регионе ожидается рекордный за последние 65 лет мороз.
При сильных морозах возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров, поэтому необходимо четко соблюдать правила эксплуатации бытовых электроприборов и газового оборудования.
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