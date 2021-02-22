РИАМО - 22 фев. По поручению губернатора Андрея Воробьева все коммунальные и дорожные службы Московской области продолжают работать в усиленном режиме в условиях снегопада и мороза, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

За минувшие сутки в Подмосковье местами выпало от 5 до 7 сантиметров снега.

«Вчера в Подмосковье очистили от снега порядка 18 тысяч километров дорог, расчищено и обработано реагентами 25 миллионов квадратных метров дворов и общественных пространств», - говорится в сообщении.

На текущий момент в уборке дорог и дворов задействовано около 4 тысяч единиц спецтехники и свыше 16 тысяч дворников и дорожных рабочих.

«Для обеспечения безопасного проезда по автомобильным дорогам сначала ведется очистка от снега проезжей части по основному ходу, затем очищаются остальные полосы и в последний момент обочины. После очистки проезжей части начинается обработка противогололедными материалами. Работы проводятся в несколько циклов», - отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он подчеркнул, что приоритетом в этой работе является обеспечение безопасного проезда по основным дорогам, вылетным магистралям, дорогам между населенными пунктами. После проводится очистка и обработка остальных дорог, где интенсивность движения составляет около 200 автомобилей в сутки.

«Дорожные службы продолжают работы по очистке от снега и обработке противогололедными материалами улично-дорожной сети. Прошу жителей отнестись с пониманием к работе дорожных и коммунальных служб», - добавил Гержик.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин сообщил, что после прошедших снегопадов в Подмосковье расчистили 99% дворовых территорий. Работы продолжаются, так как местами в регионе все еще идет снег.

«Министерство благоустройства совместно с главами муниципальных образований запустили акцию «Дружные соседи — чистый двор». В результате жители многоквартирных домов освободили парковочные места для уборки в более чем 230 дворовых территориях в 15 муниципалитетах, что позволило более качественно провести работы по очистке дворов», — добавил Хайкин.

Уборка дворов и пешеходных дорожек продолжается в усиленном режиме. Автомобилистов призвали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

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