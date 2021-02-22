РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 фев. Столичные промпредприятия оказались источником загрязнения воздуха этилбензолом в подмосковных Люберцах, сообщается в Instagram-аккаунте управления по охране окружающей среды администрации городского округа.

Ранее в соцсетях жители Люберец массово жаловались на неприятные запахи.

«По итогам двухдневной совместной работы передвижной лаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинг», инспекторов экологического надзора министерства экологии и администрации горокруга Люберцы установлены источники выбросов загрязняющих веществ. Анализ атмосферного воздуха показал незначительное превышение норм ПДК по этилбензолу», - говорится в сообщении.

Данное вещество может образовываться в результате сжигания отработанного масла или работы с нефтепродуктами. Источником загрязнения являются предприятия, расположенные в промышленной зоне на 2-й Вольской улице в Москве.

Материалы о превышении ПДК этилбензола в воздухе отправят в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор и Роспотребнадзор.

«Совместная работа по установлению причин и источников загрязнения атмосферного воздуха в городском округе Люберцы будет продолжена», - заключается в сообщении.