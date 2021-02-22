РИАМО - 22 фев. Предстоящей ночью морозы в Подмосковье могут достигнуть минус 34 градусов, в таких погодных условиях увеличивается риск пожаров из-за использования обогревателей, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Ночью 22 и утром 23 февраля на территории Московской области ожидается мороз с минимальной температурой воздуха минус 30-25 градусов, местами до минус 34 градусов. Понижение среднесуточной температуры воздуха на 10 градусов и более по сравнению с предыдущими сутками», - говорится в сообщении.

При сильных морозах возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров. Поэтому необходимо четко соблюдать правила эксплуатации электробытовых приборов и газового оборудования.

Нельзя использовать самодельные электронагревательные приборы и предохранители, они должны быть только заводского изготовления, подчеркнули в МЧС.

Ранее синоптики сообщили, что 23 февраля в регионе ожидается рекордный за последние 65 лет мороз. К выходным температура поднимется до околонулевых значений, однако с 28 февраля снова начнется похолодание.

Водителям рекомендовали не выезжать на дороги Подмосковья 22–23 февраля из‑за морозов>>