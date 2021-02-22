РИАМО - 22 фев. Предстоящей ночью морозы в Подмосковье могут достигнуть минус 34 градусов, в таких погодных условиях увеличивается риск пожаров из-за использования обогревателей, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
При сильных морозах возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров. Поэтому необходимо четко соблюдать правила эксплуатации электробытовых приборов и газового оборудования.
Нельзя использовать самодельные электронагревательные приборы и предохранители, они должны быть только заводского изготовления, подчеркнули в МЧС.
Ранее синоптики сообщили, что 23 февраля в регионе ожидается рекордный за последние 65 лет мороз. К выходным температура поднимется до околонулевых значений, однако с 28 февраля снова начнется похолодание.
Водителям рекомендовали не выезжать на дороги Подмосковья 22–23 февраля из‑за морозов>>
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