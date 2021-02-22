РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 фев. Бесплатную фотосессию, посвященную Дню всех влюбленных, провели для шести семей в парке «Дубрава» в Подольске, сообщается в группе парка в соцсети «ВКонтакте».

В парке «Дубрава» 14 февраля была запланирована бесплатная фотосессия для влюбленных. Но из-за сильного снегопада мероприятие было перенесено на 21 февраля.

«Желающие осуществили предварительную запись и в итоге на фотосессию попали шесть прекрасных семей. Это было интересно и для многих весьма необычно», - говорится в сообщении.

Горожанам покажут результаты фотосессии после обработки снимков.