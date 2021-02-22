РИАМО - 22 фев. С 22 по 28 февраля столичные парки приглашают жителей и гостей столицы принять участие в различных мероприятиях в режиме онлайн и офлайн, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Развлекательную программу на неделю подготовили парки столичного департамента культуры. <...> Для тех, кто предпочитает оставаться дома, на страницах парков в социальных сетях появятся познавательные лекции, спортивные тренировки и творческий мастер-класс», - говорится в сообщении.

Музей-заповедник «Царицыно» приглашает всех желающих на джазовый концерт Soul Motion, который состоится 22 февраля в 16:00 в Казаковском зале Большого Царицынского дворца. Билеты на концерт можно приобрести на официальном сайте музея-заповедника.

В этот же день в 12.00 на страницах Бабушкинского парка в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook и Instagram пройдет силовая онлайн-тренировка.

В День защитника Отечества в музее-заповеднике «Царицино» в 16:00 состоится еще один джазовый концерт Hard To Explain. Он пройдет в Казаковском зале Большого Царицынского дворца. Билеты можно купить на официальном сайте музея-заповедника.

Уже на следующий день музей-усадьба «Кусково» в 13:00 проведет онлайн-лекцию «От графини до схимонахини», в которой расскажут о трагической судьбе Натальи Шереметевой-Долгорукой ― сестре графа Петра Шереметева.

Парк «Сокольники» 25 февраля в 14:00 проведет лекцию «Как зимуют пальмы в большом розарии», в которой расскажут о том, как специалисты парка ухаживают за экзотическими деревьями в холодное время. Посмотреть лекцию можно будет на страницах парка в соцсетях.

27 февраля в 18:00 юные гости Измайловского парка смогут стать зрителями спектакля на льду «Бременских музыканты», а 28 февраля в это же время они увидят спектакль «Хоп-хоп клоуны».

Более того, с 17:00 до 18:00 перед шоу дети смогут принять участие в анимационной программе с эстафетами и конкурсами. Для участия во всех мероприятиях нужно купить входной билет на каток и зарегистрироваться на интересующий спектакль или анимационную программу.​