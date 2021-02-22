РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 фев. Банный комплекс в поселке Малаховка подмосковных Люберец откроется после ремонта в марте, сообщается в Instagram-аккаунте территориального управления «Красково-Малаховка».

«Продолжаются ремонтно-восстановительные работы банного комплекса в поселке Малаховка. Примерное открытие - в марте текущего года», - говорится в сообщении.

Уже завершились работы по обустройству трех бассейнов, четырех комнат отдыха, комнаты охраны.

Продолжаются работы по обустройству четырех комнат для парения, душевых зон, электрической печи. Также строителям предстоит уложить плитку и сделать натяжные потолки.