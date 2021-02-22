РИАМО - 22 фев. Обновление кинотеатров сети «Москино» продолжится в столице в 2021-2022 годах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Программу модернизации городских кинотеатров утвердили в Москве в 2017 году. Всего в сеть «Москино» входят 13 кинотеатров.

«Четыре года назад началась комплексная модернизация кинотеатров сети. За это время провели полноценный ребрендинг, выполнили локальные ремонтные работы фасадов, фойе и кинозалов, установили современное кинооборудование», - отмечается в материале.

Так, в 2017 году после капремонта открылся кинотеатр «Тула» в районе Печатники. В 2018 году зрителей приняли обновленные «Юность» и «Звезда». При этом сегодняшняя «Звезда» — это не обычный кинотеатр, а современное кинокафе. Также в 2018 году после ремонта заработал кинотеатр «Факел», расположенный возле станции метро «Авиамоторная». Это один из старейших кинотеатров сети, открытый в 1957 году.

Кроме того, в столице обновили кинотеатры «Космос», «Молодежный», «Салют», «Березка», «Вымпел», «Спутник».

«Фойе с оборудованными зонами кафе, кинозалы с новыми комфортабельными креслами, современное звуковое и кинопроекционное оборудование — все это позволило привлечь новых зрителей и создать уютную атмосферу», — отметили в пресс-службе «Москино».

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