РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 фев. Возгорание ликвидировали в хозпостройке деревни Северово городского округа Подольск, пожар был потушен до прибытия пожарных подразделений, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В Подольске 21 февраля в 19:54 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в деревне Северово, на улице Солнечной. Ликвидация пожара была проведена до прибытия пожарных подразделений», - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли две единицы техники и семь человек.

За минувшие сутки в регионе произошло 43 пожара.