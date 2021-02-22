РИАМО - 22 фев. За минувшие сутки в столице выздоровели 1658 пациентов, проходивших лечение от коронавирусной инфекции, с начала пандемии в городе вылечили 886 273 человека, сообщает столичный оперштаб.
Также за сутки в столице скончался 41 пациент с Covid-19. За все время пандемии в мегаполисе скончались 14 782 человека.
Москвичам напомнили, что при любых симптомах простуды нужно остаться дома и вызвать врача.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
22 ФЕВРАЛЯ
- 1658 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего с начала пандемии в городе выздоровели 886 273 человека.
- За сутки в России зарегистрировали 12 604 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 728 больных. В Москве - 1723.
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