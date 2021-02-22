РИАМО - 22 фев. За минувшие сутки в Москве выявили 1723 случая заражения коронавирусом, общее число случаев инфицирования в городе составляет 969 557, сообщает столичный оперштаб.

«За последние сутки в России выявлено 12 604 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 11,2% не имели клинических проявлений болезни», - говорится в сообщении.

В стране за сутки скончались 337 пациентов с коронавирусом, полностью выздоровели 12 943 человека.

В столице продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Прививочные пункты работают в городских поликлиниках и общественных местах, например, в торговых центрах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал обнадеживающей статистику по выявляемости коронавирусных больных и объемам их госпитализации в столице.

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Текстовая трансляция

22 ФЕВРАЛЯ

- 1658 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего с начала пандемии в городе выздоровели 886 273 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 12 604 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 728 больных. В Москве - 1723.