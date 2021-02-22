РИАМО - 22 фев. Пеларгонии, петунии, газании и виолы выращивают в тепличных хозяйствах Москвы для высадки на городские цветники с приходом весны, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Петунии, пеларгонии, газании и виолы больше всего подходят для городской среды. Они спокойно переносят перепады температур, невосприимчивы к автомобильным выхлопам и остаткам реагентов в земле.
Заказы на растения для высадки приходят от каждой столичной префектуры в городской департамент ЖКХ, затем ведомство направляет заказы в ГБУ «Озеленение».
«Растения закаливают, чтобы подготовить к высадке в город. У нас есть специальные агрономические секреты, как и в любой профессии. Например, снижать температуру в теплице или сократить полив на определенное время», — сказала заместитель начальника Ульяновского производственного управления ГБУ «Озеленение» Светлана Фитисова.
Городские клумбы стараются составить так, чтобы растения цвели с апреля по октябрь. Для этого в одном цветнике комбинируют однолетники и многолетники.
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