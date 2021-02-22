РИАМО - 22 фев. Столичный Главархив представил документы, рассказывающие о бурном развитии городской подземки в 50-х годах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Первая линия Московского метрополитена была открыта 15 мая 1935 года. Она шла от станции «Сокольники» до станции «Охотный Ряд» с ответвлением на «Парк культуры» и «Смоленскую». 22 февраля 1957 года в Москве приняли решение построить новые линии подземки.

«Прирост населения в столице во второй половине 1950-х годов привел к увеличению жилищного строительства. В городе появлялись новые районы, жители которых нуждались в транспорте. Чтобы наладить транспортное сообщение, специалисты Института генплана Москвы при поддержке Государственного проектно-изыскательского института по строительству метрополитена и транспортных сооружений разработали план создания новых линий метро», - говорится в сообщении.

Работы намеревались закончить за три года. Планировалось построить три диаметра метрополитена — Тимирязевско-Калужский, который шел бы от села Дегунино и поселка Бескудниково через площадь Ногина на юго-запад в Черемушки, Щербаковско-Серпуховского от Бабушкина через ВДНХ, Трубную площадь и далее на юго-запад и Краснопресненско-Калининского от Тушина через Пушкинскую и Таганскую площади в районы Перово и Новогиреево.

Кроме того, в планах было возведение нового радиуса от «Библиотеки имени Ленина» до поселка Текстильщики. В столице также хотели продлить существовавшие линии от «Университета» на юго-запад, от «Киевского вокзала» в сторону Филей, от «Сокола» до Химкинского речного вокзала, от «Сокольников» до стадиона в Измайлове, от «Измайловской» до 11-й Парковой улицы и от «Автозаводской» до поселка Коломенское.

В 1957–1960 годах планировалось построить переходы между Кольцевой и радиальной линиями на станциях «ЦПКиО имени Горького» и «Белорусская» с тоннелем, по которому можно пройти на платформу пригородных поездов. Также должен был открыться дополнительный вход на станцию «Площадь Свердлова», которая сейчас называется «Театральная», и пешеходный переход под «Охотным рядом» и «Площадью Революции».

Таким образом, с апреля 1957 года по ноябрь 1959 года в Москве появились пять новых участков на Сокольнической, Калужско-Рижской и Филевской линиях метрополитена.

Биометрия в метро: как будет работать оплата лицом в московской подземке>>