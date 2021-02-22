РИАМО - 22 фев. В западной части Подмосковья идет небольшой снег, однако серьезных затруднений в движении транспорта нет, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Заторы сосредоточены на Новорязанском шоссе в районе Октябрьского, Октябрьском проспекте, Носовихинском шоссе», - говорится в сообщении.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность дорог в Московской области составляет 1 балл.

Днем в понедельник в регионе ожидается до минус 11 градусов, к ночи столбики термометров опустятся до минус 21 градуса. Ветер будет дуть со скоростью до 4 метров в секунду.

Водителей призвали быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения.

Водителям рекомендовали не выезжать на дороги Подмосковья 22–23 февраля из‑за морозов>>