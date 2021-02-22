РИАМО - 22 фев. Мосприрода провела перепись обитателей водоемов столицы, по данным специалистов, всего в водах Москвы обитает свыше 39 видов рыб, при этом 16 из них занесены в Красную книгу РФ, сообщается на официальном сайте мэра города.
Также в водоемах Москвы можно встретить рыб-«пришельцев» — виды, которые завезли в воды искусственно. В основном это рыбы из южных регионов России, которые легко переносят перепады солености и температуры, поэтому быстро привыкают к новым условиям. Также была привезена чехонь из Оки и Волги и ротан-головешка из Амура. В столице появились гуппи, угри и толстолобики.
Самое большое разнообразие рыб отмечается в Москве-реке. В ней представлены почти все виды, которые вообще встречаются в столице.
Рыбы в водоемах Москвы подвергаются сильному антропогенному влиянию в условиях мегаполиса. Экологи попросили жителей города беречь городскую ихтиофауну.
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