РИАМО - 22 фев. Мосприрода провела перепись обитателей водоемов столицы, по данным специалистов, всего в водах Москвы обитает свыше 39 видов рыб, при этом 16 из них занесены в Красную книгу РФ, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Среди них верховка, вьюн обыкновенный, голавль, голец усатый, девятииглая колюшка, елец, ерш обыкновенный, красноперка, лещ, линь, налим, окунь, плотва, подкаменщик русский, стерлядь, судак, толстолобик, щука, язь, чехонь, бычок-цуцик, горчак, гуппи, ротан, угорь, форель радужная и многие другие», - говорится в сообщении.

Также в водоемах Москвы можно встретить рыб-«пришельцев» — виды, которые завезли в воды искусственно. В основном это рыбы из южных регионов России, которые легко переносят перепады солености и температуры, поэтому быстро привыкают к новым условиям. Также была привезена чехонь из Оки и Волги и ротан-головешка из Амура. В столице появились гуппи, угри и толстолобики.

Самое большое разнообразие рыб отмечается в Москве-реке. В ней представлены почти все виды, которые вообще встречаются в столице.

Рыбы в водоемах Москвы подвергаются сильному антропогенному влиянию в условиях мегаполиса. Экологи попросили жителей города беречь городскую ихтиофауну.

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