РИАМО - 22 фев. Около 31% от месячной нормы осадков выпадет в Москве и Подмосковье до конца недели, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Прогнозируется на эту неделю 6-11 миллиметров за пять суток», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ближайшие сутки в Московском регионе выпадет не более 2 миллиметров осадков.

Месячная норма осадков в феврале составляет 36 миллиметров. За минувшие сутки в Москве и Подмосковье выпало около 14% от месячной нормы.

В понедельник в Москве и Подмосковье ожидается небольшой снег. Максимальная температура в Москве будет колебаться от минус 10 до минус 8 градусов, в Московской области этот показатель составит от минус 13 до минус 8 градусов.

23 февраля в Москве ожидается рекордный за последние 65 лет мороз, температура в городе опустится до минус 27 градусов. В Подмосковье столбики термометров покажут минус 33 градуса.

К выходным в столичном регионе температура поднимется до околонулевых значений, однако с 28 февраля снова начнется похолодание.